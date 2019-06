Huff attend son heure en WTCR

Rob Huff estime que les succès en course vont bientôt venir pour lui en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO après un week-end "positif" sur la WTCR Race of Netherlands le mois dernier.

Huff et son équipe, le Sébastien Loeb Racing, motorisé par Volkswagen, ont travaillé dur pour se remettre d'un début de saison difficile en 2019, le Britannique décrivant Zandvoort comme un "week-end positif".



"Alors qu'en Slovaquie, nous avons réussi à sauver un résultat sorti de nulle part, nous avons maintenant un bon rythme dans la voiture et cela me rend beaucoup plus heureux. Nous avons raté un bon résultat avec un peu de malchance, d'abord avec le problème de moteur samedi, puis en manquant de peu le top 10 en qualifications, ce qui aurait totalement changé les choses ce week-end.



"Nous avons une pause avant le Nürburgring, ce qui nous donnera le temps de nous ressourcer après quelques semaines très occupées, et nous espérons que tout sera de nouveau sur la bonne voie et que nous commencerons à nous rapprocher de quelques victoires en course pour voir si nous pouvons revenir dans le championnat. Il y a encore 680 points à prendre, et il reste encore sept mois avant la dernière manche, on a donc encore beaucoup de temps."

