Rob Huff a bouclé son week-end sur la WTCR Race of Spain toujours fermement accroché à la première place du WTCR Trophy, après une double victoire dans la catégorie pour Zengő Motorsport à MotorLand Aragón.

La catégorie pour les pilotes indépendants sans soutien financier d'un constructeur a été introduite en 2020 et compte Jean-Karl Vernay et Gilles Magnus comme précédents lauréats.Huff a remporté la catégorie dans la course 2 de la WTCR Clean Fuels for All Race of France après que Mehdi Bennani ait triomphé dans la manche d'ouverture pour Comtoyou Team Audi Sport.Rob Huff a ensuite réalisé un doublé au Hungaroring avant de réitérer l'exploit en Espagne le week-end dernier.Bennani et le coéquipier de Huff, Dániel Nagy, sont montés sur le podium chacun de leur côté, mais Tom Coronel a connu deux abandons suite à des accrochages.Cliquez ICI pour le classement du WTCR Trophy.