Huff enthousiaste pour sa course à domicile en WTCR

Pilote Volkswagen, Rob Huff considère jouer à domicile pour la WTCR Race of China de ce week-end.

Le Britannique du Sébastien Loeb Racing passe plusieurs mois de l'année à courir mais aussi à coacher certains pilotes en Chine, à tel point qu'il y est devenu la coqueluche des fans grâce à ses exploits en China Touring Car Championship.



“Je passe trois à quatre mois par an en Chine,” déclare Huff, qui arrive au Ningbo International Speedpark sur une bonne lancée après de belles performances au Portugal avant la trêve estivale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. “J'ai l'occasion de soutenir le sport automobile en Chine et je suis très heureux de saisir cette opportunité.”



Directeur de la compétition chez Volkswagen, Sven Smeets se sent également à la maison en Chine, comme il l'explique : “Après celle au Nürburgring, la course de WTCR en Chine est virtuellement une deuxième manche à domicile pour Volkswagen. Non seulement la Chine est le marché le plus important au monde pour notre marque, mais Volkswagen a connu beaucoup de succès en Chine en sport auto – du Grand Prix de Macao de Formule 3 au record de l'ID.R électrique au mont Tianmen. Sébastien Loeb Racing a montré l'an dernier que la Golf GTI TCR était compétitive à Ningbo.”

