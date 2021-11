Rob Huff a conclu les qualifications de la WTCR Race of Italy en tant que meilleur pilote CUPRA, mais le Champion du monde WTCC 2012 de la FIA demeure frustré après cette journée du samedi.

Huff s'est qualifié 15e au volant de sa CUPRA Leon Competición équipée de Goodyear et alignée par Zengő Motorsport sur le circuit international d'Adria hier. Cependant, le Britannique a parlé de sa frustration après avoir été éliminé dès la Q1 lors des qualifications.



"Nous avons amélioré la voiture tout le week-end et les quatre pilotes de la CUPRA sont satisfaits de l'équilibre de la voiture, elle se comporte bien, nous avons exploré beaucoup de changements de réglages et nous sommes tous assez satisfaits de l'équilibre et des sensations que nous éprouvons au volant. Mais en fin de compte, le poids de compensation et la balance de performance nous font vraiment mal en ce moment, surtout sur les circuits freinages/relances comme celui-ci lorsque nous portons le poids supplémentaire. C'est dur mais la voiture était vraiment bien, nous avons fait un bon tour et je dois me montrer satisfait d'être le meilleur pilote des CUPRA. Mais en fin de compte, je ne suis pas heureux d'être 15e, il y a donc de la place pour l'amélioration."

