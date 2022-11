Le vainqueur cette année du WTCR Trophy réservé aux pilotes indépendants, Rob Huff, estime qu’un bon résultat sur la WTCR Race of Saudi Arabia serait la parfaite récompense pour son équipe, Zengő Motorsport, et son “guerrier” de patron, Zoltán Zengő.

Après que des soucis financiers ont eu pour conséquence l’absence du champion du monde 2012 des voitures de tourisme lors de la WTCR Race of Bahrain, ce mois-ci, Huff est de retour avec l’équipe hongroise pour la manche décisive de la saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup avec une chance de terminer parmi les trois premiers du championnat au général.



“Cette année a été fantastique pour nous et je suis juste content de ce qui arrivé puisque j’ai la chance de revenir pour finir la saison”, a dit le Britannique pilotant une CUPRA.“L’équipe, les mécaniciens, toutes les personnes impliquées méritent vraiment de terminer sur une bonne note.”



“La nouvelle de notre absence à Bahreïn a été déchirante pour beaucoup de gens dans l’équipe. Tous les mécaniciens de cette structure ne sont pas ça pour l’argent, mais parce qu’ils adorent leur équipe, ils adorent Zoltán et ils adorent Zengő. Finir sur une mauvaise note à Bahreïn n’aurait pas été une bonne chose, mais venir ici et finir sur une bonne note pour ce guerrier qu’est Zoltán Zengő, qui a tout organisé de façon à ce que nous puissions nous battre à un niveau équitable avec tous les autres, est assez spectaculaire et reflète ce que nous sommes parvenus à accomplir cette année. Je vais donner tout ce que je peux pour finir sur une bonne note.”



Huff, deux fois vainqueur au général cette année en WTCR, s’est qualifié 11e sur le Jeddah Corniche Circuit hier après-midi (une place devant son coéquipier Dániel Nagy).

