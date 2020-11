La pandémie de COVID-19 ayant empêché la WTCR Race de Macao d'avoir lieu cette année, la légendaire Guia Race a fait partie de la finale de la saison du TCR China.



Huff, qui a observé 14 jours de quarantaine à Macao pour pouvoir y participer, a remporté la course de qualification de samedi dans sa MG 6 X POWER TCR.



Le pilote britannique, champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2012, a également pris le départ de la course de dimanche, mais il a été pénalisé de 30 secondes pour une collision avec Ma Qinghua, autre ancien vainqueur en WTCR, qui a entraîné l'abandon immédiat du pilote de Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport après un contact violent avec les barrières en bord de piste dans la courbe rapide du Mandarin.



La pénalité de Huff a permis à Jason Zhang Zhi Qiang de remporter la victoire dans une autre course sur une Lynk & Co 03 TCR de l'équipe Teamwork, le premier pilote chinois à gagner la Guia Race.



En plus de sa nouvelle victoire à Macao, Huff a remporté le mois dernier le titre de champion scandinave des voitures de tourisme au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR de Lestrup Racing Team.



Les 10 victoires de Huff à Macao

2020 : TCR China Touring Car Championship Race 1

2017 : Course principale du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA

2015 : TCR International Series Race 1

2014 : WTCC Course 1

2013 : WTCC Course 2

2011 : WTCC Course 1 et Course 2

2010 : WTCC Course 1

2009 : WTCC Course 1

2008 : WTCC Course 2