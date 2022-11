Rob Huff a expliqué pourquoi il ne serait pas présent ce week-end sur la WTCR Race of Bahrain, avant-dernière manche du WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022.

Huff a conclu la partie européenne de la saison à la troisième place du championnat, restant mathématiquement en lice pour le titre. Et son avance est telle au classement du WTCR Trophy qu’il ne peut plus être rejoint, ce qui souligne son niveau de performance dans cette compétition réservée aux indépendants. Mais le pilote Zengő Motorsport a annoncé qu’il serait forfait au Moyen-Orient cette semaine, préférant se concentrer sur la préparation de son retour sur le prochain Grand Prix de Macao où son objectif sera d’améliorer encore son propre record avec 11 victoires.



“C’est une grande déception de partager avec vous tous ma décision de me retirer du rendez-vous de ce week-end en WTCR”, a écrit le Britannique sur Instagram.“Cela n’a pas été une décision facile à prendre, après une saison aussi incroyable. Cependant, en raison de difficultés récurrentes au sein de l’équipe Zengő Motorsport, c’est la seule option possible.”



“En tant qu’équipe, nous ne disposons pas des ressources dont nous avons besoin et, hélas, mon ingénieur comme les mécaniciens n’ont pas eu l’opportunité de se préparer pour ce qui sera l’un des week-ends les plus importants de l’année. Avec cela à l’esprit, je n’ai pas d’autre option que de déclarer forfait.”



“Je suis extrêmement déçu de ne pas être là pour jouer le titre mondial, et tous ceux qui me connaissent sauront que nous avons étudié toutes les options.”



“J’aimerais saisir cette opportunité de remercier toutes les personnes impliquées chez Zengő Motorsport cette année, en particulier mes mécaniciens et ingénieurs pour le gros travail. Je suis extrêmement déçu qu’il ait fallu prendre cette décision.”

