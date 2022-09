Rob Huff tentera de répéter ses succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup alors qu'il s'attaquera à un double tour d'horloge à Barcelone ce week-end.

Huff, deux fois vainqueur pour Zengő Motorsport en WTCR cette saison, participe à l'épreuve de 24H au Circuit de Barcelona-Catalunya, le départ de la course étant prévu à 13h00 CET aujourd'hui.



Le vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA 2012 est associé au Suisse Jasmin Preisig, au Letton Ivars Vallers et à l'Allemand Marlon Menden dans une Audi RS 3 LMS de Wolf-Power Racing.



Matt Neal, qui commente le WTCR sur Eurosport après avoir remporté le championnat britannique de voitures de tourisme, participe également à la catégorie TCR et partagera une Audi avec ses fils Henry et Will.

