Rob Huff a effectué son retour dans les points en WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le Circuito do Estoril lors de l'étape portugaise du calendrier.

Huff a repris du service en WTCR lors de la course d'ouverture de la saison, la WTCR Race of Germany, au début du mois, mais il n'a pas pu s'illustrer comme il en avait l'habitude sur la Nordschleife du Nürburgring en raison d'un manque de temps de préparation, et de connaissance, de sa CUPRA Leon Competitión du Zengő Motorsport.



Mais armé d'une bien meilleure compréhension de son véhicule équipé de pneus Goodyear, Huff était bien en forme sur la WTCR Race of Portugal, terminant neuvième dans la course 1 et 10e dans la course 2. À ces deux occasions, le Britannique a fait preuve de sa fameuse combativité en se battant depuis les 17e et 16e places sur la grille de départ des deux courses respectivement.



"J'étais en fait très heureux de mes qualifications", a déclaré le vainqueur du championnat du monde de voitures de tourisme FIA 2012. "Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une demi-journée d'essais avec cette voiture, quatre tours au Nürburgring, et seulement deux séances d'essais le samedi matin, et je n'étais qu'à deux dixièmes de seconde de mon coéquipier Mikel Azcona - qui est le pilote d'essai et de développement de cette voiture depuis deux ans et qui a fait des milliers de tours avec.



"Nous avons ensuite eu deux très bonnes courses, et je suis vraiment satisfait des résultats de ce week-end. De là où nous sommes partis, réaliser deux top 10 est un excellent résultat pour l'équipe et montre une grande détermination."

