Huff meilleur marqueur des pilotes Volkswagen en WTCR

Rob Huff a été le pilote Volkswagen le mieux placé en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO quand le championnat s'est arrêté à Vila Real, le week-end dernier.

Le Britannique s'est classé quatrième de la Course 1, septième de la Course 2 et cinquième de la Course 3, pour un total de 36 points avec sa SLR VW Motorsport Golf GTI TCR. Il a atteint la trêve estivale à la 13e place du classement général.

Les autres pilotes Volkswagen Mehdi Bennani, Johan Kristoffersson et Benjamin Leuchter ont eux aussi inscrit des points à Vila Real.

