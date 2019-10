Rob Huff s'attend à une “expérience très intense” à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan cette semaine, en raison de la nature compacte de l'East Course du Suzuka Circuit.

Avec ses 2,243 kilomètres, l'East Course est le circuit le plus court au calendrier du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



Bien que ce tracé soit nouveau pour les pilotes du Sébastien Loeb Racing, Johan Kristoffersson and Benjamin Leuchter, Rob Huff et son coéquipier Mehdi Bennani, également chez Volkswagen, le connaissent tous deux, y ayant couru lorsqu'il accueillait le FIA World Touring Car Championship.



“Le circuit est une expérience très intense pour les pilotes et pour les fans,” déclare Huff, qui a remporté la Course 2 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan en 2018. “Nous n'avons pas du tout le temps de reprendre notre souffle. Les fans dans les tribunes peuvent quasiment voir le circuit entier.”



Huff n'a pas encore gagné de course en WTCR / OSCARO en 2019, mais Sven Smeets, directeur de Volkswagen Motorsport, a bon espoir que cela change ce week-end.



“Nous avons de bons souvenirs de Suzuka,” commente Smeets. “Rob Huff a montré que la Golf GTI TCR était compétitive, avec sa victoire en 2018. Nous courons sur un tracé différent, mais j'ai bon espoir qu'avec Sébastien Loeb Racing nous soyons à nouveau idéalement préparés pour réitérer ce succès.”



Photo : Huff en piste à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan en octobre 2018

The post Huff : Pas le temps de reprendre son souffle à la WTCR Race of Japan appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.