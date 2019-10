Huff ravi de son premier podium de la saison en WTCR

Rob Huff est monté sur son premier podium de la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, avec la deuxième place dans la seconde des trois courses du week-end à Suzuka.

Pilotant une Volkswagen Golf GTI TCR pour Sébastien Loeb Racing, Huff a marqué à la culotte Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) tout au long des 24 tours de course.



“J'ai pris un bon départ, je me suis rapproché de Norbi mais le deuxième stade du départ a été meilleur pour lui, et il a creusé l'écart,” déclare Huff. “Mais c'est mon meilleur résultat de l'année. Nous devrions faire mieux avec ce que nous avons, mais nous ne pouvons pas battre ces gars-là.”



Quant à ses efforts pour doubler Michelisz, Huff ajoute : “On pense toujours avoir une chance, on n'abandonne jamais, mais ce circuit est si étroit, il ne présente pas beaucoup d'opportunités de dépassement, et c'est dommage. Mais nous avons un podium, un trophée et du champagne.”

