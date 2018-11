Huff remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la finale du WTCR à Macao

Rob Huff a décroché le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR Race of Macau, malgré avoir raté l'opportunité de porter son record de victoires à dix sur le prestigieux circuit de 6.12 km.

Le pilote du Sébastien Loeb Racing, qui a débuté les courses 1 et 3 depuis la pole position DHL, a renforcé sa réputation de roi de Macao en signant à chaque fois le tour le plus rapide lors des deux premières courses. Son chrono dans la course 1, un temps de 2m31.038, s’est révélée assez rapide pour remporter cette distinction.



Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Yann Ehrlacher, a signé le meilleur tour lors de la course 3, avec un chrono de 2m31,999, terminant cinquième. Huff a également décroché deux podiums ce week-end, terminant troisième de la course 1 et deuxième de la course 3.

