La remontée de Huff de la 20e à la 7e place dans la Course 2 fut le temps fort du clan Sébastien Loeb Racing / Volkswagen lors de la WTCR Race of China le week-end dernier.

Après avoir grimpé de la 17e à la 10e place lors de la course d'ouverture du week-end, Huff a été encore plus impressionnant dans la Course 2 avec sa Volkswagen Golf GTI TCR du SLR VW Motorsport.



"Ce fut un week-end difficile, mais nous avons réussi à obtenir de bons résultats en course, ce qui montre bien ce que nous aurions pu faire si nous avions pu nous qualifier plus haut sur la grille ", a déclaré Huff, le champion du monde de supertourisme FIA WTCC 2012.



Alors que Huff a marqué le meilleur résultat de Volkswagen en course, Johan Kristoffersson s'est montré à la hauteur en qualifications, se classant cinquième de la séance de 30 minutes de samedi. Le Suédois a ensuite décroché deux places parmi les 10 premiers dans ce qui constitue la première saison du double champion du monde FIA World Rallycross en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



Benjamin Leuchter, coéquipier de Kristoffersson chez Volkswagen SLR, a quitté la Chine les mains vides. Après avoir terminé 18e dans la Course 1, l'Allemand a été éliminé dans la bousculade du premier tour dans la Course 2, ce qui lui a valu un forfait dans la Course 3.



Mehdi Bennani a obtenu pour meilleur résultat en Chine une 11e place dans la Course 2 au Ningbo International Speedpark.

The post Huff, signe la meilleure remontée du clan Volkswagen en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.