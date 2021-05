Rob Huff a fait de la quête pour le titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup son objectif numéro un pour 2021.

Le champion 2012 du championnat FIA World Touring Car avait prévu de combiner son retour en WTCR avec une nouvelle saison en championnat Scandinavian Touring Car où il voulait défendre son titre.



Mais, comme l'a expliqué le pilote britannique sur Facebook, sa campagne en WTCR avec Zengő Motorsport recevra toute son attention cette saison.



"Je ne reviendrai pas défendre mon titre STCC avec Lestrup Racing Team", a écrit Huff. "C'est une séparation à l'amiable. Une opportunité de revenir en WTCR avec Zengő Motorsport dans une nouvelle CUPRA Leon Competición, et les deux clashs de calendrier que cela implique a signifié que le programme scandinave n'était plus viable."



"J'ai connu une saison extraordinaire avec Lestrup Racing Team l'année dernière, qui a vraiment ravivé mon amour et ma passion pour le sport automobile."



"Je veux adresser un grand merci à Fredrik Lestrup et à tout le monde dans l'équipe pour l'année dernière, mais aussi pour le fait que nous ayons pu trouver une solution qui nous convient à tous pour 2021. Je leur souhaite le meilleur pour la saison à venir, et je suis sûr qu'ils pourront à nouveau trouver le chemin du succès. Je suis maintenant impatient de retrouver le WTCR avec Zengő, et de vivre une belle saison avec la nouvelle CUPRA."



La saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup débute avec la WTCR Race of Germany sur la légendaire Nürburgring Nordschleife, longue de 25,378 kilomètres, du 3 au 5 juin.

