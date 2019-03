Huff, vainqueur en WTCR, inspire Cherry Cheung

Rob Huff a été l'inspiration de Cherry Cheung, lequel a essayé le TCR en grandeur nature sur le circuit international de Sepang le mois dernier.

L'adolescent de Hong Kong a terminé neuvième des deux courses du TCR Malaysia sur le site de la WTCR - FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO en fin d'année.



Au volant de la Volkswagen Golf GTI TCR Teamwork Motorsport Volkswagen Golf GTI TCR, pilotée par Rob Huff plus tôt cette année, Cheung a progressé à chaque séance et a roulé sans erreur durant le week-end, se qualifiant en 12e position et prenant un départ parfait dans les deux courses pour ses débuts internationaux.



"Ce week-end a été une expérience inoubliable pour moi, de pouvoir rivaliser avec tant de grands pilotes de la région Asie," a déclaré Cheung. "Sachant que je conduisais exactement la même voiture que Rob Huff il y a quelques semaines, c'est comme le rêve d'un adolescent qui se réalise, mais bien sûr, je ne pouvais pas faire de la magie comme Rob".



"Au final, ce fut un week-end très satisfaisant. Il y a encore beaucoup de domaines que je dois améliorer, mais je veux vraiment courir à nouveau avec cette équipe".

