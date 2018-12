Huff visera le titre en WTCR lors de sa seconde saison confirmée avec le Loeb Racing

Rob Huff entend bien être un des candidats au titre lorsqu'il embarquera pour une seconde campagne en WTCR - FIA World Touring Cup présenté par OSCARO avec le Sébastien Loeb Racing.

Le Britannique Rob Huff, champion du monde des voitures de tourisme FIA WTCC en 2012, a remporté deux victoires et a signé la pole position DHL à quatre reprises en WTCR OSCARO cette saison.



Toutefois, des week-ends sans points au Portugal et en Slovaquie et une double étape malheureuse en Chine ont ruiné ses chances de titre, le rendant aussi déterminé que jamais à remporter une deuxième couronne mondiale en 2019, lorsqu'il rejoindra ses coéquipiers déjà confirmés, Mehdi Bennani et le nouveau venu Johan Kristoffersson.



"Je suis ravi de m'attaquer de nouveau au WTCR avec le Sébastien Loeb Racing et j'espère être un candidat au titre", a déclaré Huff, 38 ans. "C'est formidable que Volkswagen ait décidé d'augmenter son implication [en WTCR] à quatre Golf GTI [TCR]. Un de mes nouveaux coéquipiers sera Johan Kristoffersson, qui a une saison en WRX plus qu'impressionnante à son actif. Et il connaît déjà la Golf GTI TCR. Travailler avec lui sera sans aucun doute excitant.

