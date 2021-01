Manches 1 et 2 :WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 14-16 mai



Manches 3 and 4:WTCR Race of Slovakia, Slovakia Ring, 21-23 mai*



Manches 5 and 6:WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 3-5 juin



Manches 7 and 8:WTCR Race of Portugal, Vila Real, 25-27 juin



Manches 9 and 10:WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 9-11 juillet



Manches 11 and 12:WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, 8-10 octobre*



Manches 13 and 14:WTCR Race of China, Venue TBC, 5-7 novembre



Manches 15 and 16:WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 19-21 novembre



*Sous réserve de l'accord du promoteur de l'événement