WTCR - Ehrlacher et Berthon sur le podium en Hongrie : les Bleus ont brillé sur le Hungaroring

WTRC Hongrie - Yann Ehrlacher et Nathanaël Berthon ont terminé à la 2e et à la 3e place de la manche 1 de WTCR en Hongrie. Revivez le dernier tour et la victoire de Mikel Azcona.

00:03:54, il y a une heure