Hyundai Motorsport s'appuiera sur ses stars passées et présentes du WTCR - FIA World Touring Car Cup pour atteindre ses objectifs en FIA ETCR - eTouring Car World Cup, dont la manche finale se dispute sur le tracé allemand du Sachsenring ce week-end,

L'équipe se rend à la Race DE (23-25 septembre) avec l'objectif de terminer à la deuxième place du classement des constructeurs et à la troisième place du classement des pilotes.



Pour ce faire, elle s'appuie sur un week-end de Race IT très réussi sur l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi en juillet, au cours duquel elle a remporté ses premiers succès constructeur et au cumul d'un week-end cette saison.



Mikel Azcona, qui court également avec Hyundai en WTCR et qui est l'actuelGoodyear #FollowTheLeader(leader du championnat), a remporté le maximum de points sur le circuit situé près de Rome au volant de sa Hyundai Veloster N ETCR. L'Espagnol reste en lice pour une place parmi les trois premiers au classement général de l'ETCR, mais il ne doit pas oublier queMaxime Martin, pilote de l'écurie Romeo Ferraris, n'est qu'à huit points derrière lui, en quatrième position.



Le coéquipier d'Azcona en WTCR et en ETCR,Norbert Michelisz, sera également en action sur le Sachsenring, tout commeNicky CatsburgetJean-Karl Vernay, qui ont remporté des courses WTCR avec Hyundai en 2020 et 2021 respectivement.



"Je veux m'assurer de terminer troisième au classement et je le défendrai durement", a déclaré Azcona."Nous avons vu que Maxime a été très compétitif au cours des derniers week-ends et il sera l'homme que nous devrons battre - et perdre le moins possible.



"Ce sera ma première fois au Sachsenring ; je me suis préparé en regardant beaucoup de vidéos et de données, ainsi qu'en faisant des essais sur le simulateur."



"Ma première saison avec Hyundai Motorsport n'a pas été la plus facile pour nous, mais nous avons constamment progressé et appris. Si nous pouvons ramener à la maison une troisième place, et la deuxième au classement des constructeurs, ce sera comme une victoire pour nous."



La course DE commence par des séances d'essais libres le vendredi 23 septembre. Le samedi, les qualifications pour lePool Fastet lePool Furiousdétermineront le quart de finale qu'ils disputeront. Les pilotes sont ensuite qualifiés pour leurs demi-finales respectives, qui se déroulent le dimanche matin, avant la Super Finale de fin de saison, qui a lieu le même jour.

