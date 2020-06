Hyundai mise sur quatre futurs talents du WTCR pour son programme junior

-

Hyundai Motorsport a annoncé le recrutement de pilotes juniors pour 2020, quatre talents en devenir que la marque coréenne espère pouvoir lancer sur les traces de Luca Engstler en participant au WTCR - FIA World Touring Car Cup dans le futur.

Engstler a participé au programme de développement de carrière de Hyundai la saison dernière et l'Allemand se prépare maintenant à courir à plein temps en WTCR au volant d'une Hyundai i30 N TCR pour l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.



L'équipe de pilotes juniors de Hyundai pour 2020 comprend désormais les frères et sœurs suédois Andreas et Jessica Bäckman (sur la photo), le Hongrois Dániel Nagy, qui est déjà monté sur le podium en WTCR, et l'Australien Will Brown, tandis qu'il est possible que Hyundai élargisse son programme pour inclure d'autres talents émergents.



Le quatuor bénéficiera du soutien et de l'expertise des ingénieurs du département Customer Racing de Hyundai Motorsport, ainsi que du coaching des quatre pilotes Hyundai qui participeront au WTCR cette saison, à savoir Nicky Catsburg, Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini et Engstler.



Andrew Johns, responsable des opérations du département Customer Racing de Hyundai Motorsport, a déclaré "Après seulement un an, le programme des pilotes juniors de Hyundai Motorsport Customer Racing s'est déjà révélé être un élément précieux de notre stratégie de soutien aux équipes clientes de Hyundai. Après une très bonne saison dans le cadre de cette initiative, Luca Engstler a pu passer à un poste à plein temps en WTCR - FIA World Touring Car Cup cette année. Avec la qualité de ceux qui ont été sélectionnés pour cette saison, je crois qu'ils ont tous la capacité de courir au plus haut niveau. Avec le soutien des ingénieurs du département Customer Racing et le coaching des pilotes actuels de notre programme WTCR, je suis convaincu que nous pouvons contribuer à la réussite du programme".

WTCR La chasse au nouveau pilote WTCR est lancée chez Lynk & Co IL Y A 5 HEURES

The post Hyundai mise sur quatre futurs talents du WTCR pour son programme junior appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Les donations des pilotes WTCR désormais mis aux enchères pour #RaceAgainstCovid IL Y A UN JOUR