ichelisz compte les jours avant de revivre un feeling spécial” en WTCR

Le roi de la WTCR, Norbert Michelisz, a décrit la chance de pouvoir courir à domicile en WTCR - FIA World Touring Car Cup comme un "sentiment très agréable".

La WTCR Race of Hungary devrait accueillir le quatrième événement de la saison 2020 reportée, les 17 et 18 octobre. Et Michelisz, qui fait partie de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, est impatient de prendre la piste de 4,381 kilomètres avec le numéro 1 sur sa Hyundai i30 N TCR.



"C'est un sentiment très agréable, une possibilité très spéciale d'avoir le numéro un sur la voiture", a déclaré Michelisz. "C'est sûr que ce ne sera pas la même chose que les années précédentes, mais ce sera quand même très excitant."



"Quand j'ai appris que nous n'aurions pas de course à Budapest, je me souviens que j'étais très déçu. Mais quand la nouvelle est arrivée que nous aurions un nouveau calendrier incluant le Hungaroring, j'étais comme un enfant avant Noël. Mais c'est une période très étrange. Le monde a complètement changé, mais maintenant nous commençons à revenir."



Bien que Michelisz n'ait jamais gagné au Hungaroring en WTCR, il a triomphé lorsque le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC s'est déroulé sur sa piste à domicile.



"Courir à domicile, c'est incroyable", a déclaré Michelisz. "Et courir à domicile en tant que champion en titre est spécial. J'espère que ce sera une grande fête avec nous tous, à condition qu'on puisse le faire en toute sécurité. Je ne dis pas cela pour être négatif, mais la santé de chacun est de loin la chose la plus importante".



La saison 2020 du WTCR doit commencer à Salzburgring, en Autriche, les 12 et 13 septembre.

