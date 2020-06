Il est toujours temps d’acquérir une pièce de l’histoire du WTCR, et soutenir la #RaceAgainstCovid

-

Il est encore temps d'acquérir un morceau de l'histoire du WTCR de la FIA tout en soutenant la lutte mondiale contre le COVID-19.

Jusqu'au 22 juin, des objets rares de sport automobile offerts par des membres de la communauté de la FIA, dont quatre pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup, sont disponibles aux enchères dans le cadre de la vente #RaceAgainstCovid.



Fruit d'une collaboration entre la FIA, l'organe directeur de la WTCR, et RM Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères, la vente aux enchères #RaceAgainstCovid permet de collecter des fonds pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de sa réponse globale à COVID-19.



Tiago Monteiro, pilote de sport automobile ALL-I|NKL.DE Münnich, a fait don de sous-vêtements ignifuges, de gants, d'une visière de course et d'une carte d'autographe. Consultez le lot 114 pour plus de détails.



Yvan Muller, de Cyan Racing Lynk & Co, a fait don d'une paire de salopettes de course utilisées lors de la saison inaugurale du WTCR en 2018, lorsqu'il s'est battu contre Gabriele Tarquini pour le titre. Plus d'informations sont disponibles sur le lot 115.



Gabriele Tarquini du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, le vainqueur du titre WTCR 2018, a fait don du casque de sécurité lorsqu'il a remplacé Tiago Monteiro, blessé, lors de la course WTCC de Chine en 2017. Pour en savoir plus, consultez le lot 116.



Le BRC Racing Team a fait don de la combinaison que portait Norbert Michelisz lorsqu'il a remporté le titre WTCR 2019 au volant d'une Hyundai i30 N TCR (photo). Le lot 117 contient toutes les informations.



En date de ce matin (vendredi), une somme incroyable de plus de 220 000 livres a été récoltée. Cliquezicipour voir tous les articles mis aux enchères et pour plus d'informations.

WTCR Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA donne son feu vert à la modification des règles du IL Y A 19 HEURES

The post Il est toujours temps d’acquérir une pièce de l’histoire du WTCR, et soutenir la #RaceAgainstCovid appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR La deuxième partie du podcast WTCR Fast Talk presenté par Goodyear est disponible HIER À 10:00