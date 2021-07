Voici ce que les trois premiers des qualifications de la WTCR Race of Spain ont déclaré après une séance qualificative très disputée.

Pole position : Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"J'étais très heureux de ce résultat. C'était pour moi un tour presque parfait. Cela peut toujours être meilleur, mais je suis sûr que ces gars diraient exactement la même chose. Vous savez, c'est un jeu mental pendant toute la séance de qualification, rien d'autre. Je n'y suis plus habitué, mais c'est un bon défi contre soi-même et vous êtes toujours heureux quand vous faites un tour, et que vous vous dites, "allez j'en refais un, encore meilleur". Et c'est un vrai défi, je suis donc très heureux de cette journée. Je suis évidemment très heureux d'être de retour avec cette nouvelle voiture et c'est la première pole position pour la nouvelle voiture, et c'est génial pour Audi, pour nous, pour l'équipe aussi. Et je pense que Gilles et Tom Coronel ont prouvé qu'ils sont aussi très performants. C'est génial pour nous, disons-le, mais je dois être honnête, j'ai eu beaucoup de mal les deux premiers week-ends. Nous avons tous un peu galéré, mais peut-être moi un peu plus, et ce sont des moments difficiles. Donc cette pole position, ok ce n'est pas une victoire, mais ça compte, ça aide à la motivation. Si vous continuez à attaquer, vous obtenez des résultats, j'espère donc que nous pourrons convertir cela en bons points demain."



Deuxième position : Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Comme Fred l'a dit, j'étais aussi en difficulté lors des deux premiers week-ends de ce championnat et je suis de retour au sommet et ça fait tellement de bien. Je ne peux rien faire d'autre. J'avais cette dynamique, cela a commencé un peu à Estoril, puis j'ai eu des difficultés en qualifications, mais maintenant ça continue. Aussi, comme Fred l'a dit, c'est tellement bon en tant que pilote quand vous savez ce que vous pouvez faire et que vous prenez le volant et que tout va bien. A cause du drapeau rouge [en Q1], je suis parti le dernier de tous, je n'ai donc pas fait le premier tour. Et puis la pression monte dans la voiture parce que vous avez besoin de performer sur le prochain tour. C'est un sentiment fantastique quand vous vous mettez au défi. Mon tour était très bon."



Troisième position : Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

"Tout d'abord, un grand bravo à Fred et à toute l'équipe car être premier et troisième est une chose positive. Je pense que nous le méritons après une période difficile. Donc encore une fois, je suis heureux pour l'équipe. Peut-être que ce n'était pas le tour parfait aujourd'hui, mais bon, ce ne sera jamais parfait. Même Fred dit que son tour n'était pas parfait, donc c'est comme ça. Mais je suis heureux d'être ici et nous verrons demain. Thed est très confiant, il a une voiture rapide, mais c'est deux contre un, je pense donc que ce sera une grosse bataille demain. Nous allons en profiter et j'espère que les téléspectateurs vont en profiter, alors espérons que nous allons prendre quelques bons points et continuer sur cette voie positive et garder cette dynamique."

