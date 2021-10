Voici ce qu'ont déclaré les trois pilotes les plus rapides des qualifications de la WTCR Race of France.

Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

" S'il n'y avait qu'une seule pole position à faire durant la saison, ce serait celle-ci. C'est donc forcément agréable. Au début de l'année, cette course n'était pas prévue, nous devrions être en Asie en ce moment, à cause de toutes les complications, nous sommes ici et c'est une bonne chose. Bien sûr, je suis très heureux de cette pole position et très heureux du rythme en piste et du travail d'équipe que nous avons tous fait. Nous le méritons. Pour la course 1, nous partirons 10e, il est donc important d'économiser la voiture pour être en sécurité pour la course 2, qui peut être compliquée avec le premier virage, la chicane, tout peut arriver là. Nous avons vu la semaine dernière à Most ce qui s'est passé, j'espère donc juste que tout le monde restera calme et intelligent. Mais il y en a toujours un qui déconnecte à un moment donné !"



Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team)

"C'est une bonne journée. Depuis ce matin, j'ai un bon feeling. Je pense que nous avons plutôt bien travaillé tous ensemble, tous les pilotes Hyundai pour mettre en place une très bonne voiture. Dès la Q1, la voiture était excellente. La dégradation des pneus est aussi assez importante pour les pneus arrière, c'était donc un peu la clé des qualifications, s'assurer de garder de bons pneus pour la Q3, ce que nous avons fait. Yvan nous a juste battus, il a fait un meilleur travail et c'est tout. Bien sûr, je suis un peu frustré de ne pas être en pole car nous sommes en France et je pense que nous avions le potentiel pour aller la chercher. Nous avons fait un bon chrono en Q2, mais en Q3 je n'ai pas senti le même grip qu'avant et nous avons juste manqué quelques dixièmes pour prendre la pole. Mais je pense que nous pouvons être fiers de notre performance. Je suis également heureux que nous soyons 2e et 3e pour Hyundai avec Norbi. Maintenant, nous allons marquer de bons points demain, nous en avons vraiment besoin si nous voulons être de retour dans la lutte pour les titres. Donc oui, c'est une bonne journée pour l'instant."



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse)

"Oui, l'objectif était d'aller chercher ce genre de résultat aujourd'hui. Si vous êtes en Q3, l'objectif est toujours d'obtenir la pole, mais je ne suis pas sûr que nous aurions pu le faire parce que le tour d'Yvan était très impressionnant. Donc j'avais bien sûr une petite, petite marge mais pas assez pour être en pole aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je suis heureux pour l'équipe et félicitations à Yvan parce que c'était un très bel effort. Et au final, en partant de la 3e place, j'ai encore toutes les possibilités, même de gagner la course demain. Donc au final, je suis confiant dans notre rythme. Bien sûr, les courses ne seront pas faciles parce que c'est un circuit particulier. Mais au final, je suis heureux de ce qui s'est passé aujourd'hui, heureux des points que nous avons marqués et très heureux de la ligne de base que nous avons établie pour demain."

