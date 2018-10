Ils ont dit : les pilotes WTCR après la seconde qualification à Wuhan

Gordon Shedden, Frédéric Vervisch et Denis Dupont se sont classés premier, deuxième et troisième dans la bataille pour la pole position DHL lors de la WTCR Race de China-Ningbo. Voilà ce que les pilotes WTCR OSCARO et Mehdi Bennani, qui a remporté la pole pour la course 2 à grille inversée, ont déclaré.

Gordon Shedden (équipe Audi Sport Leopard Lukoil, Audi RS 3 LMS), pole position DHL (1m22,776s)



“C’est absolument fantastique. Après le podium d’hier, il était très important de rester sur notre lancée. Le tour en Q2 était ridicule et en Q3, la voiture était fantastique. Je n’ai pas fait trop de Q3 cette année alors il fallait juste faire un bon tour solide et cela a juste suffi au final. Et il y avait quatre Audi aux premières places. Maintenant, je veux gagner, j'ai signé mon premier podium hier et partir de la pole position sur un circuit urbain est le meilleur endroit pour le faire. J'ai l'intention de faire de mon mieux et la victoire est évidemment l'objectif. Je prends [habituellement] de bons départs, j’ai pris un bon départ hier, mais ici, c’est serré, c’est serré et je devrai simplement faire de mon mieux. C’est un formidable boost, mais nous devons maintenant convertir cela en victoire. Il n’y a que cinq points à décrocher pour les qualifications, c’est fantastique d’être le plus rapide et j’attends maintenant deux courses du reste de la journée avec impatience. ”



Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou, Audi RS 3 LMS) P2 (1m22.825s)



«Je pensais avoir une chance d'aller chercher la pole, je suis donc assez déçu car je ne pensais pas qu’il était possible d'attaquer autant dans le dernier secteur. Quoi qu'il en soit, nous avons fait un excellent travail. Depuis les essais libres, je ne peux pas dire que nous ayons eu des difficultés, mais il semble que nous ayons perdu notre excellent rythme, mais lors des qualifications, nous nous sommes encore améliorés et il est certain que cette 2e place est meilleure qu'hier. Je suis content de cela et j'espère que nous aurons encore de bons points. Hier [Shedden] et moi étions proches l'un de l'autre sur la grille et nos départs ont été à peu près les mêmes. Encore une fois, je suis du côté sale. Mais je vais essayer de prendre la tête, c'est sûr, je vais attaquer et je veux cette première victoire. Je ferai tout ce que je peux. "



Denis Dupont (équipe Audi Sport Comtoyou, Audi RS 3 LMS) P3 (1m22.959s)



«Nous avons une voiture performante depuis Ningbo et continuons de le démontrer. Ce n’était pas si facile d’arriver à la Q3 mais nous l’avons fait. J’ai fait un premier secteur [correct] mais les deuxième, deuxième et troisième secteurs étaient très compétitifs et c’est pourquoi nous sommes redescendus au 3e rang. C’est vraiment sympa [d’être en Q3] et sur une telle piste, il est un peu plus facile de faire chauffer les pneus car en Q1 et Q2, vous devez toujours regarder dans vos rétroviseurs pour éviter de bloquer les autres. Mais cette fois, j’ai vraiment eu l’occasion de faire chauffer mes pneus, c’est vraiment agréable et pour un pilote, la sensation est incroyable. "



Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing, TCR Volkswagen Golf) DHL Pole Position Race 2 (1m23.148s)



"Ce n'est pas mal. Nous savons que nous n’avons pas le rythme pour nous battre pour le top cinq mais c’était même déjà bien d’être en Q2 car mon coéquipier ne l’était pas et nous avons vu qu'il avait gagné ici l’an dernier en CTCC. Je pilotais à la limite, cela a marché et j’ai eu la chance de pouvoir éviter de toucher les murs et les pneus et nous nous concentrons maintenant sur les courses. Je suis assez heureux de ce qui s’est passé parce que c’était très compliqué et que nous n’avions eu qu’une seule tentative avec les pneus neufs, ce qui signifie que nous devions être prêts à nous battre. "

