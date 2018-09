Ils ont dit… Le top 3 de la première qualification du WTCR à Ningbo

Thed Björk, Frédéric Vervisch et Norbert Michelisz ont conclu respectivement premier, deuxième et troisième dans la bataille pour la position DHL lors de la première qualification pour la WTCR Race of China-Ningbo. Voici ce qu'ils ont déclaré par la suite.

Thed Björk (YMR, Hyundai i30 N TCR): Pole Position DHL (1m51.028s)

«Ça fait vraiment du bien. Vervisch était proche, je suis donc content d’être devant. Nous sommes sortis un en dehors de la bonne fenêtre avec la voiture lors de la première tentative de qualification, il a fallu attendre ma troisième tentative pour signer un bon chrono et même à ce moment là, je n’ai pas fait le tour parfait car la piste est si difficile et il faut tout mettre dans le bon ordre. C’est ce qui s’est produit lors de cette troisième tentative, je suis passé dans la bonne fenêtre comme je l'ai fait hier et je suis vraiment content. Je me sens confiant. Ce sera une belle course. La piste est tellement technique et il est si facile de dépasser et de faire une erreur. ”



Frédéric Vervisch (équipe Audi Sport Comtoyou, Audi RS 3 LMS): P2 (1m51.081s)

«C'est vraiment bien, c'était très serré et je ne pense pas que Hyundai s’attendait à ce que nous soyons à ce niveau. Nous avons eu une troisième tentative [pour la pole] mais le radiateur s'est cassé, alors je suis très content d’être en première ligne et nous allons voir ce que nous pouvons faire en course. Nous avons probablement heurté une bordure dans le mauvais sens, vous devez prendre beaucoup de bordures ici, je devrai donc être plus prudent en course. Mes départs sont souvent corrects mais c'est toujours un peu différent de s'élancer de la première ligne. Nous avons une chance, mais nous savons tous que la Hyundai est très forte en rythme de course, ce sera donc un grand défi pour moi. »



Norbert Michelisz (Team Racing BRC, Hyundai i30 N TCR): P3 (1m51.157s)

«Mes qualifications étaient raisonnablement bonnes. C’est une de ces sessions où je n’ai pas réussi à mettre tout ensemble sur un tour, je pense que c'est ma responsabilité de ne pas avoir fini sur la première ligne mais nous avons une bonne chance, même dans l'optique de la victoire en course. Mon but est de prendre un bon départ et de voir comment cela se passe. Ce circuit est vraiment bon pour la course et les dépassements. Vous avez deux épingles, la piste est assez large pour pouvoir modifier les trajectoires dans les virages, ce qui vous donne de bonnes perspectives pour attaquer. Je m'attends à un bon spectacle. "

The post Ils ont dit… Le top 3 de la première qualification du WTCR à Ningbo appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.