Le circuit de MotorLand Aragon accueille les 5e et 6e manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup ce week-end. Voici ce que quelques-uns des protagonistes ont exprimé avant le meeting.

Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport / CUPRA Leon Competición :" Le Portugal a été un week-end difficile, pas tellement de points marqués, mais j'espère qu'à Aragon, ma course à domicile, nous serons sur le podium, comme l'année dernière. Lorsque vous avez tout ce soutien des tribunes avec les drapeaux et tout le reste, cela vous rend encore plus motivé et vous avez l'impression d'aller un peu plus vite pour faire un bon résultat et en profiter avec les fans. Vous voulez faire un grand spectacle pour donner aux fans de bons moments".



Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy / CUPRA Leon Competición :"Je n'ai fait que des essais à MotorLand. Mais quand on court à la maison, on a toujours cette motivation supplémentaire. C'est intéressant et ce sera la première course où nous aurons le PURE ETCR et le WTCR en même temps."



Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR :"J'espère revenir plus fort à Aragón après avoir perdu beaucoup de points au Portugal. Ce sera difficile pour nous avec le poids de compensation maximum, mais nous allons tout donner et travailler ensemble, comme toujours, pour que nos voitures soient dans le top 10."



Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR :"Mon objectif pour le reste de la saison sera de faire des courses intelligentes et propres et de marquer des points. Il est impossible de dire où nous nous situerons à Aragón, mais j'ai un bon feeling et je suis confiant que nous pouvons terminer dans le top 10."



Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR :"J'ai gagné à Aragón l'année dernière en fin de saison, ce sera donc génial de revenir en été parce que j'aime ce circuit. Je ne pense pas que la chaleur va nous pénaliser, et nous pouvons être rapides dans n'importe quelle condition avec la voiture que nous avons donc je ne suis pas inquiet à ce sujet."



Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS :" Le Portugal a été un week-end difficile pour nous. Nous étions 13e et 11e dans les deux courses, nous voulions davantage mais nous avons fait ce que nous pouvions, espérons que nous pourrons disposer d'un meilleur package et être plus compétitifs à Aragón."

