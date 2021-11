Voici ce que les trois pilotes les plus rapides des qualifications de la WTCR Race of Italy ont déclaré.

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Ce n'est jamais parfait mais c'était proche de la perfection quand même avec 10 points dans la poche pour nous. Le tour de Q3 était bon et quand on fait juste un tour, c'est toujours intéressant de pousser à la limite et de tirer le meilleur de la voiture et de soi-même. Nous avons vraiment fait un bon job aujourd'hui et l'équipe a fait un énorme travail pour me fournir une si bonne voiture sur un circuit où nous n'avons jamais couru auparavant. Je leur adresse mes félicitations et mes remerciements. Pour ce qui est de la stratégie de la course, nous sommes en tête pour le moment, mais nous nous rapprochons de plus en plus de la fin. Je suis plein de motivation, je veux être en pole et gagner des courses. Peu importe ce qu'il faudra faire, je le ferai pour gagner et prendre la pole. Je ne gérerai rien jusqu'à la fin, je ne ferai pas de choses folles ou stupides c'est sûr. Je vais juste aller de l'avant."



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"C'était aussi un très bon tour pour moi et j'en étais content, mais Yann est le leader et a pris le maximum de points. Je viens de découvrir qu'en Q2, on ne prend pas de points ! Je suis donc un peu déçu... Je plaisante. C'est très dur, qu'est-ce que je peux dire ? Nous attaquons très fort. Je m'attendais à ce que les Audi soient plus rapides, à ce que l'équipe soit plus dans le rythme, mais ce n'était pas le cas. Je suis donc un peu déçu de ce côté-là. D'un autre côté, je pense que nous avons fait le maximum aujourd'hui et demain nous avons quelques bonnes positions sur la grille où nous pouvons nous battre pour de bons points, donc nous devons continuer à le faire. Tout sera assez excitant. Comme Yann l'a dit, les deux premiers tours sont toujours cruciaux."



Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"C'est toujours difficile, mais je dois aussi commencer par saluer Gabriele. Il a été un pilote fantastique pendant si longtemps, une grande motivation pour les jeunes pilotes qui veulent se lancer dans la compétition de voitures de tourisme. C'est un grand moment quand vous dites que vous devez prendre votre retraite. Je sais que nous nous sommes battus vraiment dur, tout ça, mais j'ai beaucoup de respect pour Gabriele et après cela, j'espère qu'il réussira dans ce qu'il voudra entreprendre. C'est vraiment spécial d'être ici. J'ai dit la même chose en Chine avec Yvan, mais ensuite il est revenu. Mais je te souhaite le meilleur, Gabriele. Pour en revenir à aujourd'hui, tout le monde se bat très fort, avec Yann qui fait le tour parfait. Tout le monde pousse fort. C'est tellement bon quand vous avez une voiture que vous sentez que vous pouvez aller à la limite, vous sentez le grip en elle et c'est un bon équilibre. C'est une bonne sensation pour un pilote de course. C'est bien d'être en troisième position mais c'est toujours bien de pousser sa voiture au maximum."

