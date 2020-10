Q :

Esteban, votre troisième victoire de la saison et deuxième de la journée, mais cela n'a pas été facile, malgré la présence de votre bataillon de Honda autour de vous.



EG :

Je suis vraiment très heureux de cette victoire. Tout d'abord merci à mes coéquipiers, qui sont aussi mes amis ici à mes côtés pour cette aide qu'ils m'ont procurée pour aller chercher ces points, ce résultat. Je suis très heureux de partager le podium avec eux. En ce qui concerne la course, je peux maintenant souffler et regarder en arrière. Je me souviens que, dans la course 2, j'ai dû passer dans l'herbe car il y avait de la bousculade dans le deuxième virage puis après ça j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, Tiago m'a dit qu'il y avait quelque chose qui vibrait quand il était derrière moi dans la course 2, mais les voitures étaient en parc fermé donc il n'y avait pas la possibilité de regarder en profondeur.



J'ai donc insisté auprès des mécaniciens pour qu'ils me disent si quelque chose n'allait pas pendant les tours de formation et j'avais un problème au moment de freiner. Ils ont vérifié le plancher et le répartiteur et tout semblait correct, mais ça allait de plus en plus mal quand j'ai commencé à augmenté mon rythme. Puis, à partir du premier tour [de la course 3], cela a commencé à se casser complètement. C'était le couvercle du passage de roue en haut, cette partie a commencé à se désintégrer et la séparation a commencé à bouger parce qu'il n'y avait pas de support à cet endroit. C'était vraiment difficile de freiner, je n'avais pas d'accélération, évidemment l'équilibre aérodynamique était complètement perturbé, donc c'était dur. La voiture partait dans tous les sens. Mais ils m'ont tellement bien soutenu que j'ai pu attaquer aussi fort que possible, sans défendre bien sûr, ce qui était bien, sinon j'aurais été beaucoup plus lent. Et nous avons réussi à empêcher les autres gars derrière de me menacer. Néstor, c'est lui qui, en gros, défendait le podium. Encore une fois, je suis très heureux, grâce aux garçons et aussi aux mécaniciens qui ont fait un excellent travail. Et Attila, qui n'est pas là. Un excellent travail de toute l'équipe ALL-INKL et de Honda bien sûr.



Q :

Tiago, un travail de garde du corps incroyable. Pourquoi ne vous a-t-on pas demandé d'échanger vos positions avec Bebu à la fin ?



TM :

Eh bien, tout d'abord, félicitations à Esteban, Bebu et Attila également. Je pense que toute l'équipe a été brillante ce week-end, le travail d'équipe était vraiment comme il se doit et je suis très fier de cela, pour être honnête. Il y a quelques règles et nous avons essayé de les clarifier autant que possible. Une victoire est toujours une victoire, c'est sacré, et un podium est également très important. Donc, à moins qu'il y ait une raison spéciale, spéciale... dans ce cas, il a été décidé que nous n'échangerions pas pour une place qui était de toute façon sur le podium. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, nous pensons au championnat des équipes et au championnat des pilotes, mais je suppose que l'équipe a décidé que la troisième place de Néstor était assez bonne pour récupérer quelques places et que la différence entre la deuxième et la troisième n'était pas si grande. Donc, d'un point de vue personnel, je suis bien sûr content de cela. J'ai pris un bon départ, j'ai pris la place d'Attila et ensuite j'ai suivi le rythme d'Esteban. Il était en difficulté, comme il l'a dit, et notre but était de le protéger, et nous pouvions voir les autres concurrents arriver en force derrière Néstor, donc il s'agissait de garder un bon rythme sans trop pousser, mais pas trop lentement. Un grand bravo à l'équipe, les mécaniciens ont fait un travail brillant, vraiment ils étaient sous pression entre chaque course. Il y a eu beaucoup de travail, c'était une course assez mouvementée avec beaucoup de contacts, donc il y a eu beaucoup de travail pendant le parc fermé. Maintenant, vous voyez comment les gens travaillent sous pression, dans le stress et c'était beau à voir.



Q :

Bebu, vous avez eu une période très difficile jusqu'à présent et ça doit faire du bien d'être sur le podium.



NG :

Oui, en Slovaquie, nous avons eu un gros accident et ici, le contact dans la course 2 a été très difficile, surtout pour les mécaniciens. Je suis très fier de mon équipe, l'équipe a fait un travail fantastique. Je veux leur dédier ce podium et ce triplé parce que dans les moments difficiles, dans les situations difficiles, ils se sont investis à 100 %, ou 110 %, pour préparer ma voiture. Ils le méritent. Je m'excuse encore de mon erreur, j'essaierai d'être fort la prochaine fois pour être plus intelligent dans certaines situations. Mais néanmoins, nous n'abandonnons jamais, nous sommes là, et nous montrons que nous sommes forts en tant qu'équipe et c'était génial de soutenir Esteban, il a connu un excellent week-end. Il méritait la pole et gagner deux courses a été notre maximum et je suis très heureux pour l'équipe.



Q :

Esteban, nous allons maintenant nous rendre sur le circuit d'Aragon en Espagne. Quelle est votre expérience du circuit et comment pensez-vous que la voiture se comportera ?



EG :

Je dois être honnête, nous avons un peu d'expérience sur le circuit d'Aragon mais nos tests étaient toujours sur le mouillé, un peu mixte parfois. C'était notre premier essai avec les Goodyear, les nouveaux pneus cette année. C'était assez utile, mais je pense qu'il va être difficile d'être aussi compétitif que les Lynk & Cos qui sont nos principaux rivaux d'ici la fin de la saison. Un peu plus de pluie serait une bonne chose, je dirais. Sinon, le poids de compensation sera un peu contre nous à Aragon. Il faut voir. Pour l'instant, nous n'avons pas encore réfléchi à ce meeting, mais nous le ferons certainement dans les prochains jours pour planifier notre meilleure stratégie et essayer de tirer le meilleur parti de notre potentiel. Mais comme je l'ai dit, ce ne sera pas facile, alors essayons de faire du mieux possible.