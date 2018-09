Ils ont dit… Les pilotes du top 3 de la seconde qualification du WTCR à Ningbo

Thed Björk, Norbert Michelisz et Esteban Guerrieri se sont classés respectivement premier, deuxième et troisième dans la bataille pour la pole position DHL lors de la deuxième qualification à la course WTCR de China-Ningbo. Voici ce que les trois hommes, ainsi que Mehdi Bennani, qui a décroché la pole DHL inversée pour la course 2, ont déclaré à l'issue de la séance.

Thed Björk (YMR, Hyundai i30 N TCR): DHL Pole Position Race 3 (1m50.371s)

«C’est vraiment génial, mais Esteban a vraiment mis la pression en Q2. Mais j’ai eu l’impression que si je pouvais faire tout mettre dans l'ordre sur ce tour, je pourrais peut-être faire un bon chrono, peut-être pas comme lui, mais un tour très compétitif et c’était suffisant pour que je sois vraiment heureux. À la maison, ma famille dort maintenant, mais c’est un travail difficile pour ma femme, elle galère alors que je peux me détendre ici, alors je continue d'attaquer. La première course de la journée s'élancera avec la grille inversée, mais la deuxième course aujourd’hui sera la même que la première course d’hier [avec moi en pole] ! Les autres sont en train de rattraper leur retard, ils voient ce que je fais, la piste évolue avec les niveaux d’adhérence, etc., et ce sont vraiment des pilotes compétitifs. Je ne peux que me concentrer sur moi-même et produire un tour à 100%. J'étais vraiment proche. En Q3, le tour était vraiment limpide, ce n’était pas fantastique, et c’était suffisant. La constance et la régularité m'a valu de remporter le championnat l’année dernière. »



Norbert Michelisz (Team Racing BRC, Hyundai i30 N TCR): P2 (1m50.474s)

«C'était une performance correcte et je suis un peu plus heureux qu’hier. J'ai réussi à extraire le maximum de moi et de la voiture aujourd'hui. Hier, c’était un peu en raison de mon pilotage que j’ai perdu la pole. Mais à partir de la première ligne, cela laisse une bonne possibilité de gagner la course et c’est mon objectif pour cet après-midi. Je n’ai pas regardé les prévisions météorologiques, mais je pense que nous devrions avoir un peu plus chaud qu’hier. Mais nous sommes préparés à cela, alors cela ne devrait pas poser de problème. »



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR): P3 (1m50.517s)

"En fait, mon temps au tour était identique à celui de la Q2, alors je pensais que cela allait me permettre de faire la pole, mais ensuite [mon ingénieur] a dit que j'étais 3e et j'ai commencé à penser que j'ai perdu du temps quelque part, peut-être un peu au freinage du virage 5. Le tour était bon mais je suis un peu déçu. Premier en Q2, bien sûr, je me suis amélioré par rapport à mon tour précédent, mais je pensais pouvoir répéter [ma performance en Q2]. Je préférerais la pole position et ils connaissent désormais mes trucs pour dépasser. Ce sera déjà deux courses difficiles mais maintenant je pense surtout à la fin des qualifications parce que j'aime toujours tout mettre en ordre et chercher la pole".



Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing, Volkswagen Golf GTI TCR): Course de pole position n ° 2 de DHL (1m50.913s)

“Toute l’équipe a très bien travaillé, et quand ils m'ont donné les dernières informations sur ma position et l'écart qui nous sépare des autres, je pensait qu’il était préférable de s’arrêter et de rentrer au stand pour sauver notre neuvième place sur 10, car nous avions déjà réussi à nous positionner entre la 8e et la 10e place et au final, 10e c'est mieux que 8e [avec la grille inversée]. Je suis vraiment vraiment content. Nous nous battons à chaque fois et même en Q1, je me battais pour le top 5. Cela signifie que nous sommes performants, même avec la BoP et notre poids [revu à la hausse], tout semble bien se passer. Le Portugal n’était pas un bon souvenir pour nous, mais c’était une bonne course pour la voiture car nous nous étions battus pour la pole position avec mon coéquipier. Surtout, nous devons être très heureux d'être de retour dans les meilleures conditions pour la course. Nous ne pouvons pas oublier que la Slovaquie était très peu de temps après le crash [du Portugal] et que Rob et moi n'étions pas prêts à 100%. J'avais encore beaucoup de vertiges en pilotant et ce n’est pas agréable de conduire avec quelque chose comme ça quand on n’est pas à 100%. Mais là c’est bon, la voiture fonctionne bien et félicitations à mon équipe, à Volkswagen et à mon coéquipier aussi parce que nous faisons du bon travail. "

