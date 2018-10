Ils ont dit… Les pilotes du WTCR avant Wuhan

Thed Björk, Denis Dupont, Ma Qing Hua et Timo Scheider ont participé à la conférence de presse d'avant course pour la WTCR Race of China-Wuhan aujourd'hui. Voici ce qu'ils avaient à dire.

Thed Björk, après deux victoires à Ningbo et deux pole positions, allons-nous voir une autre performance dominante de votre part ce week-end ou donnerez-vous une chance à quelqu'un d'autre ici à Wuhan?



"Tout d'abord, je suis heureux d'être ici. Je suis très impressionné de venir à Wuhan et de voir le circuit urbain que vous avez fait ici. C'est très agréable, très fluide, qui réclame beaucoup d'efforts, comme l'a dit François. Je trouve cela fantastique et, pour moi, qui sort d'un très bon meeting à Ningbo, c’est sûr que ce n’est pas facile de répéter cette performance avec tous les pilotes rapides que nous avons ici. Je ferai de mon mieux pour le faire, mais c’est certain, ils essaieront de me battre. "



Maintenant, Thed, vous n’êtes pas simplement un pilote car l’autre soir, vous aidiez votre équipe à décharger le fret de la course de Ningbo, même en conduisant un chariot élévateur alors que je ne savais même pas que vous possédiez un permis de conducteur de chariot élévateur ?



"J'ai grandi avec des camions et des grues. Avant de commencer à faire de la course automobile, les grues de construction étaient ma vie. C'était très facile et très amusant d'aider l'équipe. C'était probablement plus intense que dans la course 3 avec les camions."



Tournous-nous maintenant vers Timo Scheider, double champion du DTM, pas moins. Il y a une semaine, vous n'aviez jamais couru en WTCR ni conduit une voiture à traction avant. Vous vous préparez maintenant pour votre deuxième événement dans la série, mais à quoi ressemblait votre premier week-end?



"Tout d'abord, je dois dire que tout le monde dans le paddock m'a fait bon accueil, alors merci pour cela. Je suis toujours le nouveau venu, j'apprends toujours beaucoup. Ningbo était mon premier avant-goût et je suppose qu'ils m'ont bien traité en course, et le reste dépend de moi. Je dois m'améliorer progressivement et c'est ce que je fais actuellement. La courbe d'apprentissage est encore assez ardue et c'est ce que j'essaie de faire. ce week-end aussi. "



Que pensiez-vous du niveau des pilotes WTCR -après avoir évidemment disputé autant de courses au cours de votre carrière?



"La compétition est très dure et très serrée. Je ne m'attendais pas au niveau tel que je l'ai vu et que j'ai trouvé à Ningbo. Mais honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit difficile de toute façon, car rejoindre n'importe quel championnat du monde au milieu de la saison, vous savez que vous n'allez pas jouer aux avant-postes, mais je dois dire que la compétition que nous avons en WTCR est vraiment très relevée. Je vise des points et, pas à pas, nous essaierons de nous rapprocher du top cinq, mais nous verrons. Je vais essayer de donner du fil à retordre à ces gars, mais je sais que ce sera difficile de toute façon. "



Tournons-nous maintenant vers Denis Dupont. Après un week-end incroyable à Ningbo, où vous avez signé votre premier podium après avoir travaillé si dur depuis le début de la saison, que ressent-on alors sur le podium du WTCR?



"Bien sûr, c’était un bon moment, un bon moment pour l’équipe, car nous travaillons d'arrache-pied depuis le début de la saison, mais la chance ne nous a pas toujours été favorable. Mais après un très bon été où nous avons travaillé beaucoup et trouvé des petites choses sur la voiture, nous avons pu avoir un très bon week-end. Il y a eu le podium mais tout le week-end a été très bon avec un bon rythme et c'était très important. "



Bien évidemment, vous n’avez pas eu le temps de rentrer en Belgique depuis Ningbo, qu’avez-vous fait ces derniers jours à Wuhan?



"Je suis resté principalement avec l'équipe, aidant un peu au niveau du déchargement notamment. Mais je n'ai pas fait grand chose, j'ai vu un peu Ningbo, j'ai vu un peu Wuhan, je ne suis pas allé à Shanghai comme Timo par exemple. Je suis resté avec l'équipe tout le temps. "



Au tour de Ma Qing Hua, avec maintenant l'expérience d'un week-end en WTCR, que pouvez-vous faire ici à Wuhan?



"Eh bien tout d’abord, je suis très heureux d’être ici à Wuhan. Le week-end dernier, c'était ma première course en WTCR. C’est sûr que c’était un week-end très difficile et très difficile pour moi. En terme de période d'apprentissage, cela se passe plutôt bien jusqu'ici. J'apprends vite mais bien évidemment les courses ne sont pas les mêmes et le week-end dernier n'a pas été très chanceux pour moi avec cette voiture endommagée. Je suis davantage en confiance maintenant car j'ai plus de connaissances et plus de roulage dans ces voitures et j'espère évidemment que nous pourrons avoir partir d'une meilleure base pour rivaliser avec ces pilotes ce week-end. Bien sûr, cette piste s'annonce plus difficile pour la course, il y a beaucoup de zones de dépassement et beaucoup de choses peuvent se passer. J'espère que nous pourrons apprécier la course ensemble, et nous battre ensemble.



Seul Rob Huff a l’expérience de la piste de Wuhan et c’était avant la modification du tracé pour cette année. Quelle connaissance avez-vous de la piste, avez-vous réussi à faire quelques track walks, et que pensez-vous de sa configuration?



"C’est un peu comme un circuit en ville en plus large. Celui-ci compte davantage de possibilités de dépassements. Pour la course, ce sera très serré et je pense que nous devrons faire attention. L’amélioration de la piste sera un facteur assez important à prendre en compte, nous devons donc prendre les séances les unes après les autres. Mais après les essais libres, je pourrai vous en dire plus. "

The post Ils ont dit… Les pilotes du WTCR avant Wuhan appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.