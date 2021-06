Voici ce que quelques uns des ténors du WTCR - FIA World Touring Car Cup ont déclaré avant la WTCR Race of Portugal de ce week-end.

Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR :“L’Allemagne a été un week-end difficile pour moi. Je n’ai pas réussi à me qualifier correctement et j’ai dû partir de la 15ème position dans les deux courses. La voiture se sentait bien, cependant, et c’est ce que nous apportons au Portugal, une course que j’attends avec impatience.”



Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS :“C’était bon pour la course quand le WTCC est arrivé en 2008 et ce sera la même chose cette année avec sa longue ligne droite, ses gros points de freinage, ses bons loopings gauche/droite, ses jolis virages où l’on peut se faufiler entre les deux.”



Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team / Hyundai Elantra N TCR :“La piste n’est pas super large, mais le premier virage après la longue ligne droite devrait être une bonne opportunité pour les dépassements et ça devrait être bon à regarder à la télévision avec la petite chicane en montée, c’est amusant.”

