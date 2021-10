Voici ce que les trois pilotes les plus rapides des qualifications de la WTCR Race of Czech Republic avaient à dire après la séance.

Mikel Azcona (Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición) pole position

"C'était un très bon tour, je dois dire. Je me suis très bien préparé et la voiture fonctionnait parfaitement. La voiture m'a permis d'aller très vite, vraiment à la limite sur cette nouvelle piste. C'est très spécial parce que vous pouvez sentir un niveau différent dans les différents virages. C'est très délicat pour le pilote d'analyser, de comprendre tout ce qui se passe au sol. Je suis donc très heureux, j'ai vraiment poussé à la limite et le tour était super. Je dois dire merci à mon équipe Zengő Motorsport parce qu'ils font un excellent travail. Nous avons commencé l'année très difficilement au Nürburgring avec beaucoup de problèmes, puis le deuxième week-end de course a été vraiment horrible. En ce moment, nous sommes au milieu de la saison et nous nous battons toujours pour le titre, ce qui est impressionnant. Je suis vraiment heureux, c'est ma première pole position en WTCR. Je suis très heureux et très fier. Je dois utiliser cette opportunité dimanche. Je dois dire aussi que je suis très à l'aise avec la voiture parce qu'avec 20 kg de plus que le dernier week-end de course, nous avons préparé la voiture parfaitement et je me sens beaucoup mieux que le dernier week-end de course. C'est vraiment bien et cela me met à l'aise pour les courses du dimanche".



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Cor se) deuxième

"La plupart de ces résultats sont dus à l'équipe et à la voiture. Nous avons essayé d'améliorer entre les deux séances d'essais libres, nous avons réussi à le faire. Et puis nous avons fait un pas de plus avec l'équilibre. Donc si vous avez une voiture comme celle que j'avais aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est facile, mais ça rend la vie beaucoup plus facile pour un pilote de course. Bien sûr, vous devez enchaîner les tours, ce que j'ai heureusement réussi à faire, et je suis très heureux de la 2e place, parce que pour moi, honnêtement, je sais que l'écart est assez proche de Mikel, mais il n'y avait presque plus rien dans mon tour de qualification. J'attends donc avec impatience les courses de dimanche."



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR) troisième

"C'est un nouveau circuit pour le championnat et c'est toujours un défi d'arriver sur un nouveau circuit comme celui-ci en ayant deux essais libres pour régler la voiture. Ce n'est pas facile de trouver un bon compromis ici. C'est un circuit difficile - court, mais difficile, et nous pouvons voir que les temps sont très proches les uns des autres, ce qui rendra les courses vraiment intenses. De notre côté, nous avons juste essayé de maximiser tout ce que nous avons fait en qualifications. Les essais étaient là pour se mettre en place et apprendre la piste, et puis en qualifications, manche après manche, vous commencez à vous habituer un peu plus à la piste. Mon tour de Q3 était bon, il ne restait presque rien, même si ce n'était pas le tour parfait. Mais je suis assez content de partir 3e, d'avoir une bonne position pour les deux courses et une bonne opportunité de marquer de bons points."

