“Ils ont sauvé mes patates” – Guerrieri explique comment son équipe a évité le désastre en WTCR

Esteban Guerrieri reste en lice pour le titre 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, son écurie ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ayant sauvé les meubles à Macao.

Guerrieri risquait sérieusement d'être éliminé de la course au titre WTCR / OSCARO, classé seulement 13e en Qualifications 1 au Circuito da Guia.



Mais grâce à un changement de moteur et à de nouveaux réglages suite à un débriefing technique de deux heures, l'Argentin est parvenu à accrocher le top 10 deux fois et à restreindre l'avantage de son rival Norbert Michelisz à seulement neuf points à l'aube de la super-finale en Malaisie le mois prochain.



“Nos avons vraiment sauvé nos patates, un grand merci à l'équipe,” a déclaré Guerrieri après avoir rebondi à Macao. “Nous avons testé des réglages [pour la Course 1] avec lesquels je n'étais pas tellement à l'aise, nous avons donc fait des changements [pour les Courses 2 et 3], ce qui a grandement amélioré les choses. La voiture était bonne dans Mandarin, ce qui était extrêmement important pour défendre dans la ligne droite principale. C'était le seul moyen de marquer de gros points. J'ai neuf points de retard avant la Malaisie, mais mon objectif a toujours été de m'y rendre en étant dans la bataille, et c'est ce que je fais.”



Team manager ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Dominik Greiner a ajouté : “Nous n'étions pas dans une très bonne situation, mais nous en avons tiré le meilleur et avons marqué chaque point qui était à notre portée en étant réaliste, ce qui est très positif. Nous restons dans la lutte et nous continuerons de nous battre à Sepang. Cela aurait pu être un désastre. Heureusement, ça n'a pas été le cas.”

