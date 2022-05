La Course 1 et la Course 2 de la WTCR Race of Germany, qui devaient être les troisième et quatrième manches de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022, ont été annulées pour des raisons de sécurité.

Un communiqué complet sera publié tout à l’heure.

