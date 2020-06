Interview WTCR : Zoltan Zengo

-

Après la signature de Bence Boldizs chez Zengő Motorsport en WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020, voici ce qu'a déclaré Zoltán Zengő, le patron de l'équipe et sponsor de jeunes talents.

Qu'est-ce qui vous a convaincu que Bence Boldizs était le bon pilote pour votre équipe ?

"Zengő Motorsport a pour mission de donner une chance à de jeunes pilotes talentueux comme Bence. Il a déjà prouvé ses capacités lors de la Hankook Racer Cup et je vois en lui un champion potentiel."

Quand avez-vous pris conscience de ses capacités ?

"Nous suivons toujours la carrière des jeunes pilotes. Nous tenons à remercier le directeur de l'équipe George Racing, Gábor György, pour nous avoir donné toutes les informations utiles sur Bence et nous avoir aidés à le choisir parmi les nombreux autres jeunes pilotes hongrois talentueux."

Quels objectifs lui fixez-vous pour sa première saison en WTCR ?

"Nous n'avons pas de grands objectifs pour sa première saison. Je veux qu'il acquière le plus d'expérience possible, qu'il parcoure de nombreux kilomètres sur piste avec les pilotes les plus professionnels, et qu'il apprenne des meilleurs."

Une fois qu'il aura acquis de l'expérience, que pourra-t-il faire ?

"Avec un peu de chance, un grand succès et de grandes réalisations ! Il y a beaucoup de pilotes hongrois talentueux, mais nous pensons que Bence et Zengő Motorsport peuvent atteindre de grands objectifs dans les années à venir."

Comment comptez-vous aider Bence à surmonter son manque d'expérience ?

"Nous aimerions donner à Bence le plus de possibilités d'essais possible et nos ingénieurs sont prêts à utiliser les nombreux gigaoctets de données des dernières années pour l'aider sur cette route difficile. Nous avons effectué une journée entière de tests au cours de laquelle Bence a pu effectuer huit sessions de 30 minutes dans des conditions de course et ,les résultats de cette journée sont prometteurs. Son temps était l'un des plus rapides de la voiture qu'il pilotait. Il fait également quelques championnats de simulation avec le soutien de nos ingénieurs."

Pouvez-vous le comparer à l'un de vos précédents pilotes, comme Norbert Michelisz ?

"Nous ne voulons le comparer à personne, mais nous voyons chez Bence le genre d'ambition, d'humilité, de diligence et de passion que nous recherchons."

Quand comptez-vous annoncer votre deuxième pilote ?

"Nous sommes sur le point de finaliser le contrat d'un pilote expérimenté et talentueux dont le nom va surprendre les fans hongrois. Je crois que lui, Bence et Zengő Motorsport peuvent atteindre de grands objectifs en WTCR."

