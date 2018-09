J-20 : Le compte-à-rebours avant la Chine se poursuit alors que le timing du WTCR est révélé

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO se rendra en Chine à la fin de ce mois-ci pour la première d'une double course passionnante, les villes de Ningbo et de Wuhan accueillant la série lors de deux week-ends consécutifs.

Voici les horaires clés (tous les horaires en heure locale):



WTCR RACE OF CHINA-NINGBO



Vendredi 28 septembre :

Essais libres 1: 12h40-13h10

Essais libres 2: 15h20-15h50



Samedi 29 septembre :

Première qualification : 11h00-11h30

Course 1: 15h30 (13 tours)



Dimanche 30 septembre :

Seconde qualification Q1: 09h00-09h20

Seconde qualification Q2: 09h25-09h35

Seconde qualification Q3: 09h40 (départ de la première voiture)

Course 2: 14h20 (13 tours)

Course 3: 15h40 (16 tours)



WTCR RACE OF CHINA-WUHAN(photo)



Vendredi 5 octobre :

Essais libres 1: 13h00-13h30

Essais libres : 15h30-16h00



Samedi 6 octobre :

Première qualification : 10h30-11h10

Course 1: 16h00 (18 tours)



Dimanche 7 octobre :

Seconde qualification Q1: 09h00-09h30

Seconde qualification Q2: 09h35-09h50

Seconde qualification Q3: 10h00 (first car starts)

Course 2: 15h45 (18 tours)

Course 3: 17h05 (21 tours)

