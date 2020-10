Le pilote britannique, protagoniste du trophée Rookie Driver du WTCR - FIA World Touring Car Cup a abandonné dans la course 1 avec des dégâts sur sa voiture et n'a pas pris le départ de la course 2, alors qu'il s'est avéré impossible de réparer sa Renault Mégane RS TCR accidentée dans le peu de temps disponible.



Ce fut une grande déception pour moi et pour tout le monde chez Vuković Motorsport", a déclaré le jeune Irlandais du Nord de 18 ans, qui a rebaptisé sa voiture "The Batmobile" en raison de sa couleur entièrement noire. "C'est ça le sport automobile, mais ça peut être très cruel parfois. Merci à l'équipe de faire tout ce qu'elle peut, nous allons rebondir à la prochaine course".