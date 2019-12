J’aimerais échanger ma place avec Esteban, déclare le pilote WTCR Girolami

Néstor Girolami aborde la journée de la super-finale WTCR en Malaisie en se disant qu'il aimerait bien céder sa place à son coéquipier Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), candidat au titre.

Tandis que Girolami a obtenu le troisième meilleur temps en Qualifications 1, l'autre pilote Honda n'était que 10e, même s'il s'élancera neuvième suite à la pénalité de cinq places sur la grille infligée à Nicky Catsburg pour une infraction de pilotage.



“Bien sûr je préférerais que mon coéquipier Esteban [Guerrieri] soit troisième car c'est lui qui a besoin d'être devant les autres. Il est devant Björk et Muller, mais Michelisz était plus rapide.”



La Course 1 commencera à 15h15, heure locale.

