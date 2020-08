Je me réveille tous les matins avec le désir de courir : Ehrlacher compte les jours avant le

-

Le champion de la série de présaison Esports WTCR Yann Ehrlacher est impatient que le WTCR - FIA World Touring Car Cup s'ouvre enfin le mois prochain.

Le coup d'envoi tant attendu de la saison est fixé à Salzburgring, en Autriche, les 12 et 13 septembre, où Ehrlacher fera partie des principaux favoris.



En lice pour le compte du Cyan Racing Lynk & Co aux côtés de son oncle légendaire Yvan Muller, Ehrlacher, 24 ans, explique ainsi qu'il compte les jours pour courir "pour de vrai".



"Je ne peux pas décrire cela, c'est la seule chose à laquelle je pense lorsque je me réveillel", dit le Français. "Je vais me coucher en pensant que demain c'est le jour de la course, mais je me réveille et je réalise que ce n'est pas le cas, alors on espère que le lendemain sera le bon jour ! J'attends juste que ça commence, je ne me souviens pas avoir été aussi impatient de commencer la saison".

