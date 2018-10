Tarquini : “Je me souviens de Senna et Prost s’accrochant car je ne courais pas…”

Tarquini, qui mène au classement du WTCR OSCARO avec sa Hyundai du BRC Racing Team à deux rendez-vous de la fin de saison, s'est classé 11e au Grand Prix du Japon 1991 à Suzuka, et a remporté la seconde des deux courses du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme (WTCC) sur ce même tracé en 2014.

Mais l'Italien a ressenti de la frustration en 1989 quand il n'a pu pré-qualifier son AGS pour le Grand Prix du Japon, ce qui a entraîné qu'il voie du bord de la piste le fameux accrochage entre Alain Prost et Ayrton Senna à la chicane. “Je me souviens de cette action à la chicane entre Senna et Prost, j'étais là quand c'est arrivé car évidemment, je ne courais pas !”

Tarquini est aussi un grand fan du tracé de Suzuka qui a été inauguré en 1962, sa propre année de naissance. “Suzuka est un des meilleurs circuits au monde. Il est très bien pour le genre de virages qu'on y trouve, on a une épingle, un changement de direction, une chicane rapide, des courbes très rapides. C'est une piste complète.”

