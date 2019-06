Je n’ai jamais sauté au volant d’une voiture de course : le pilote WTCR Ceccon se prépare pour ses

Kevin Ceccon, vainqueur en WTCR OSCARO, s'attend à voler littéralement pour ses débuts sur la Nordshleife la semaine prochaine.

L'Italien est l'un des trois seuls membres de la #WTCRSUPERGRID à n'avoir jamais couru sur la légendaire piste de 25,378 kilomètres de l'Eifel en Allemagne.



Il se préparera pour ses débuts sur cette piste mythique avec une séance de deux jours sur simulateur et avoue qu'il ne s'attend pas à se faire plaisir lors de ses débuts sur la WTCR Race of Germany du 20 au 22 juin en raison de son manque de connaissances de la piste et du défi qui l'attend.



"Je pense que l'on commence à apprécier Nordschleife quand on sait tout ou quand on pense tout savoir ", a déclaré le pilote du Team Mulsanne motorisé par Alfa Romeo. "J'essaierai d'en tirer le meilleur parti et d'en profiter au maximum, mais je n'ai jamais sauté avec une voiture de course et j'y serai obligé [à cause des compressions]. Tout sera nouveau pour moi."



Lorsqu'on lui demande s'il s'attendait à ce que son initiation à Nordschleife soit le plus grand défi de sa carrière jusqu'à présent, Ceccon répond : "J'ai fait mes débuts en GP2 à Barcelone sans connaître la voiture et j'ai fait Macao avec une journée de simulateur et je suis passé en Q2, j'ai donc fait des choses difficiles. Mais c'est sûr que ce sera l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie."



Mikel Azcona et Attila Tassi sont les deux autres rookies de la Nordschleife participant à la WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



L'ancien coéquipier de Ceccon, Fabrizio Giovanardi, est ici en photo en plein saut sur la Nordschleife la saison dernière.

