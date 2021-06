Jean-Karl Vernay a conclu un solide week-end sur la WTCR Race of Germany avec trois accomplissements notables.

En plus d'avoir décroché la première victoire dans la série de la toute nouvelle Hyundai Elantra N TCR pour sa première apparition au sein de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Vernay a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy pour avoir réalisé le tour de course le plus rapide du week-end et a quitté la Nürburgring Nordschleife en tant que Goodyear #FollowTheLeader grâce à son avance de six points sur Tiago Monteiro.



Le Goodyear #FollowTheLeader récompense le pilote en tête du classement provisoire du WTCR après chaque course ou séance de qualification. Pour les distinguer de leurs rivaux, ils portent une bande de pare-brise jaune sur leur voiture, se rassemblent sur la grille sous une arche bleue géante, tandis que le pilote en tête du classement à la fin de chaque week-end WTCR reçoit une veste bleue Goodyear #FollowTheLeader personnalisée.



"Ce n'est que le début, mais [remporter le titre est] mon objectif", a déclaré Vernay. "C'est pourquoi je ne peux pas vraiment montrer à quel point je suis heureux, car le chemin est encore long. Mais je suis déjà heureux que nous soyons en tête. Nous devons rester concentrés et si nous continuons à faire le travail que nous faisons en ce moment, tous ensemble, nous ne devrions pas être loin du premier rang."

WTCR Pourquoi Bäckman a écrit une page d’histoire… à double titre IL Y A UNE HEURE

WTCR Un premier round frustrant pour Guerrieri IL Y A UNE HEURE