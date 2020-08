Jean-Karl Vernay prêt pour un nouveau challenge avec le Team Mulsanne !

-

Jean-Karl Vernay rejoint à son tour le peloton du WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020.

Vernay, qui constitue à ce jour le huitième pilote déjà vainqueur en WTCR en confirmé pour la saison 2020, a été recruté par le Team Mulsanne pour piloter son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris sur les six meetings de l'année.



Après avoir remporté le titre en TCR International Series en 2017, le Français a participé à la première saison WTCR en 2018, en remportant quatre courses au volant d'une Audi RS 3 LMS alignée par l'équipe Audi Sport Leopard LUKOIL. Il a continué avec Audi en 2019 et s'est classé dixième au championnat après avoir signé des podiums au Maroc, en Hongrie et à Macao.



En plus de ses succès en voitures de tourisme, Vernay compte des victoires en Formule 3 et aux 24 heures du Mans, ainsi qu'un titre en Indy Lights. Et avec 60 départs en WTCR à son actif, l'expérience de ce jeune homme de 32 ans sera d'une grande utilité pour l'équipe Mulsanne.



L'équipe basée en Italie a annoncé la semaine dernière son inscription en WTCR avec une seule voiture, conformément au règlement régissant la réouverture des inscriptions. La période d'inscription initiale s'est terminée peu après le début de la pandémie COVID-19, alors que plusieurs pilotes et équipes n'avaient pas pu finaliser tous leurs programmes pour la saison à venir.



"J'attendais ce moment avec impatience", a déclaré Vernay. "Je suis ravi d'annoncer cet accord avec le Team Mulsanne pour piloter l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec le Team Mulsanne et je suis très heureux de les rejoindre. Bien que Romeo Ferraris soit un constructeur plus petit par rapport aux autres marques, j'ai toujours été impressionné par leur passion et leur détermination et par les résultats qu'ils ont pu obtenir en WTCR, le plus important championnat de voitures de tourisme, grâce aussi à l'excellent travail de promotion d'Eurosport Events.



"Je suis convaincu que l'équipe et moi-même pouvons être en phase et, pour cette raison, l'objectif pourrait être de terminer dans les dix premiers du classement. J'attends avec impatience le début de la saison après une si longue pause et je me sens complètement stimulé".



Avec deux victoires, neuf podiums, une Pole Position DHL, trois meilleurs tours en course et 35 tours en tête, le Team Mulsanne a été l'une des réussites des deux premières saisons du WTCR avec son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



Michela Cerruti, directrice des opérations de Romeo Ferraris, a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Jean-Karl dans notre famille. Le choix de Jean-Karl découle d'une analyse détaillée des caractéristiques requises pour notre pilote cette année. Dans le passé, nous avons fait des choix qui représentaient aussi une sorte de pari. Cela a bien fonctionné, mais nous avons pris certains risques, ce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire dans une année comme 2020. Nous pensons que Vernay offre de solides certitudes, ce dont nous avons besoin."



"Le WTCR 2020 de la FIA implique pour nous un énorme investissement que nous avons décidé d'effectuer, également pour seconder l'effort d'organisation mis en place par Eurosport Events, en vue de contribuer à l'effort commun de renforcement du sport automobile dans les temps difficiles que nous vivons".



Vernay portera le numéro 69 sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce de Romeo Ferraris, le numéro du département du Rhône d'où il est originaire. Un entretien complet avec Vernay sera publié ultérieurement.

