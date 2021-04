Jessica Bäckman est prête à rentre dans l'histoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La Suédoise de 23 ans deviendra la première femme à participer à une course de WTCR lorsqu'elle s'alignera sur la grille de départ de la WTCR Race of Germany en juin au volant d'une Hyundai Elantra N TCR chaussée de Goodyear et dirigée par Target Competition.



En plus d'être la première femme à participer à une course de WTCR, en joignant ses forces à celles de son frère aîné Andreas, Jessica fera partie de la première équipe de frères et sœurs du WTCR.



"L'un de mes plus grands objectifs dans ma carrière a été de me mesurer aux meilleurs pilotes du monde en WTCR - FIA World Touring Car Cup", a déclaré Jessica Bäckman, 23 ans. "Cela semble irréel que je puisse maintenant annoncer que j'ai atteint cet objectif. Le fait que je sois également la première femme de l'histoire à le faire est quelque chose dont j'ai toujours rêvé et j'espère inspirer d'autres femmes à commencer et à poursuivre dans le sport automobile. Je donnerai tout ce que je peux et j'attends avec impatience le début de la saison."



Après avoir participé avec succès à des compétitions de karting et de rallycross, Andreas et Jessica Bäckman ont commencé leur aventure en voiture de tourisme en 2018 dans le championnat scandinave. Ils ont passé les deux dernières saisons à courir en TCR Europe, où Andreas a été un vainqueur régulier alors que Jessica a signé plusieurs podiums.

