Le pilote hongkongais Jim Ka To se prépare pour ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à la fin du mois.

Il va participer à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka du 25 au 27 octobre, au volant d'une Honda Civic Type R TCR engagée sous la bannière de KC Motorgroup.



KC Motorgroup détient et dirige l'écurie KCMG en WTCR / OSCARO, celle qui a mené Tiago Monteiro à la victoire et son coéquipier Attila Tassi à une DHL Pole Position cette saison. Cependant, les deux équipes sont engagées indépendamment l'une de l'autre.



“Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de représenter KC Motorgroup et de courir en WTCR,” déclare Jim Ka To. “Je vais faire de mon mieux pour obtenir de bons résultats.”



Paul Ip, fondateur de KC Motorgroup, ajoute : “Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir Jim Ka To au volant de la Honda Civic Type R TCR pour ses débuts en World Touring Car Cup. Nous avons connu une saison très solide avec cette voiture en Super Taikyu et en TCR Japan ; nous sommes donc impatients de voir les performances de Jim.”



Jim Ka To, champion du Formula Renault Asian Challenge 2008, a aidé KCMG à signer un podium pour ses débuts en Super Taikyu à Suzuka cette année. Il faisait également partie du line-up KC Motorgroup en LMP2 pour la manche d'ouverture du FIA World Endurance Championship 2013 à Silverstone (Royaume-Uni).



Après avoir vaincu Honda pour le titre des équipes en TCR Europe, l'écurie hongkongaise KCMG s'est montrée rapide lors des Dubai 24 Hours en janvier dernier. Elle a remporté des courses dans le nouveau championnat TCR Japan Touring Car Series et a signé des podiums en Super Taikyu, la catégorie japonaise d'endurance.



Photo :Ishibashi/Dome

The post Jim Ka To va faire ses débuts en WTCR / OSCARO avec KC Motorgroup Honda appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.