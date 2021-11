Discovery Sports Events, promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup, est heureux d'accueillir la VTB Bank en tant que sponsor titre de la WTCR VTB Race of Russia.

JSC VTB Bank, ses filiales bancaires et ses organismes financiers (le groupe VTB), est un groupe financier international qui propose une large gamme de services et de produits financiers et bancaires en Russie, et dans certains pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique.



La VTB Bank fournit une gamme complète de services bancaires par le biais d'un vaste réseau d'agences. Ses filiales proposent des services d'assurance, de crédit-bail, d'affacturage et d'autres services financiers.



Le groupe VTB possède le réseau international le plus étendu de toutes les banques russes, avec plus de 20 banques et sociétés financières dans 18 pays. Au 30 septembre 2021, le Groupe était le deuxième groupe financier de Russie par ses actifs (20,6 trillions de RUB) et par ses comptes clients (15,1 trillions de RUB). Le gouvernement de la Fédération de Russie est le principal actionnaire de VTB Group et détient 60,9 % des actions avec droit de vote par l'intermédiaire de l'Agence fédérale de gestion des biens.



Viktor Lukyanov, premier vice-président de VTB Bank, a déclaré : "VTB contribue activement au développement du sport professionnel en Russie dans le cadre du programmeSport Country. Une part importante des projets de sponsoring de la banque dans ce domaine est liée au sport automobile. VTB est le sponsor en titre de la manche russe de Formule 1 à Sotchi - Formula 1 VTB Russian Grand Prix, agit en tant que sponsor général de l'équipe de rallye KAMAZ-master, soutient la compétition panrusse de drift - Russian Drift Series en 2021 en tant que sponsor général. Aujourd'hui, un autre projet important vient s'ajouter à cette liste. La dernière manche du WTCR - la plus prestigieuse série de courses mondiales de voitures de tourisme - se tiendra à l'autodrome de Sotchi les 27 et 28 novembre avec le soutien de la VTB Bank, qui est le sponsor en titre de l'événement. C'est une discipline très excitante, et j'espère que cette compétition impressionnera tous les fans de sport automobile".



Xavier Gavory, directeur du WTCR, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir VTB Bank en tant que sponsor titre de la WTCR VTB Race of Russia pour ce qui constitue une échéance importante à plus d'un titre. Non seulement il s'agit du week-end décisif de la saison 2021, au cours duquel six pilotes se disputeront le titre, mais c'est aussi la première visite du WTCR en Russie. Nous sommes donc très heureux de travailler en partenariat avec VTB Bank pour offrir deux jours plein d'action et de divertissement sur l'Autodrom de Sotchi."

