JVC Kenwood nommé partenaire officiel de la WTCR Race of Japan

JVCKENWOOD a étendu son soutien au WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en signant un accord pour devenir partenaire officiel de la WTCR Race of Japan.

La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, qui se déroulera du 26 au 28 octobre sur le circuit de Suzuka, sera l'avant-dernier week-end de la saison inaugurale du WTCR et promet d'être un rendez-vous des plus animés alors que quelques uns des meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde s'affronteront dans ce lieu emblématique.



En plus de l'inclusion de son nom dans le titre officiel de la course, JVCKENWOOD bénéficiera de nombreuses opportunités en matière de stratégie de marque, y compris au bord de la piste, dans les graphismes télévisés et en ligne. La société accueillera également un certain nombre de programmes d’hospitalité d’entreprise et d’autres programmes VIP.



"Nous sommes ravis d'accueillir JVCKENWOOD en tant que partenaire officiel de la WTCR Race of Japan", a déclaré François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR. «Eurosport Events a noué un partenariat fructueux et de longue date avec JVCKENWOOD et nous sommes ravis qu’il continue en 2018 en incluant cet excitant accord de partenariat pour cet événement, un accord qui vient s’ajouter à l’accord de partenariat existant avec la série officielle.»



Koshi Yamamoto, directeur général du département de stratégie de marque de JVCKENWOOD, a déclaré: «C'est un honneur pour nous de soutenir cette nouvelle course mondiale. Nous sommes très heureux d’être ici à Suzuka et de partager notre expérience avec les fans de voitures de tourisme du monde entier. »



En plus des trois courses du WTCR OSCARO, les fans profiteront de la spectaculaire finale de la saison de la série monoplace de Super Formula, une série considérées comme l'un des passages obligés des futurs pilotes de Formule 1.



Le Japon accueille des courses de supertourisme mondial depuis 2008. Exploité par Mobilityland, la même filiale de Honda derrière le circuit de Twin Ring Motegi - théâtre de la WTCC Race of Japan durant trois saisons - le circuit de Suzuka et ses 5,807 km présente un tracé unique en huit et propose un défi considérable pour les pilote avec sa grande variété de virages. Ouvert initialement en tant que piste d’essai Honda en 1962, Suzuka a organisé son premier Grand Prix du Japon en 1987.



Le WTCR OSCARO est diffusé en direct à la télévision au Japon sur JSPORTS, la chaîne de référence pour le sport automobile dans le pays.

The post JVC Kenwood nommé partenaire officiel de la WTCR Race of Japan appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.