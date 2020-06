“Keeping it Real” : se souvenir de la WTCR of Portugal

-

La pandémie de COVID-19 ayant forcé l'annulation des emblématiques courses en ville de Vila Real pour 2020, voici un rappel, alors qu'aurait dû se tenir la WTCR Race of Portugal le week-end prochain (20-21 juin), lorsque la WTCR - FIA World Touring Car Cup est arrivée en ville il y a près de 12 mois.

LES MOMENTS CLÉS DE LA COURSE 1 :

Norbert Michelisz s'impose depuis la pole, réduisant l'avantage de Guerrieri sur le titre à 15 points



Et bien que Michelisz ait le rythme pour gagner au mérite, il est aidé par son compagnon de route chez Hyundai, Augusto Farfus



Farfus s'est qualifié en deuxième position et retient les deux challengers les plus proches, Yann Ehrlacher et Rob Huff, pour permettre à Michelisz de creuser l'écart en tête



Michelisz, Farfus et Huff font leur tour de piste "joker" à la fin du troisième tour, mais Ehrlacher attend un tour plus tard - et cela permet au Français de devancer Farfus pour s'emparer de la deuxième place



Farfus complète le podium, avec Huff en quatrième position



Comme Farfus l'a fait avant lui, son coéquipier Nicky Catsburg tient le reste du peloton dans les premières étapes, tout en se classant cinquième. Il maintient sa position après les tours de "joker".



Guerrieri a pris le départ en P16 seulement après un problème de capteur lors des qualifications, puis a subi un raté en course



Tiago Monteiro est en position de payer des points lorsqu'une collision avec Gabriele Tarquini - qui rejoint alors la piste après avoir terminé son tour "joker" - le met hors course au quatrième tour



LES MOMENTS CLÉS DE LA COURSE 2 :

Mikel Azcona joue une brillante stratégie de "joker" au tour pour remporter sa première victoire en WTCR



Il part en troisième position mais utilise le joker pour dépasser les deux poteaux de départ d'Esteban Guerrieri, Ma Qinghua



Ma prend un bon départ après des problèmes d'embrayage dans la course 1 pour prendre la tête du peloton de tête et leader du championnat, Guerrieri. Azcona devance Nicky Catsburg, Jean-Karl Vernay, Rob Huff et Yvan Muller



Mais le tour du "joker" change la physionomie de la course à l'avant. Guerrieri est le premier à le prendre à la fin du troisième tour, alors que Vernay, Muller, Yann Ehrlacher et Tiago Monteiro le suivent. Azcona prend son joker à la fin du quatrième tour, en sautant Guerrieri qui est maintenant derrière Catsburg



Ma attend jusqu'au sixième tour, mais se trompe de ligne au cours du tour "joker" alors qu'Azcona, qui s'était déjà rapproché de l'Alfa, prend une avance qu'il conserve jusqu'au drapeau. Ma termine deuxième devant Guerrieri



Vernay termine quatrième après avoir gagné une place sur Catsburg avec son joker, le Néerlandais l'ayant laissé en retard pour prendre sa route alternative.



Muller est sixième après avoir dépassé Huff avec son joker, suivi par Ehrlacher, Néstor Girolami et Monteiro



LES MOMENTS CLÉS DE LA COURSE 3 :

Tiago Monteiro s'impose dans une maison de rêve après avoir repoussé un défi lancé par Yvan Muller



Il est en larmes sur son tour de ralentissement après être devenu le 11ème vainqueur différent de la saison, presque deux ans après avoir subi de graves blessures lors d'un accident d'essai



Attila Tassi, le coéquipier du KCMG, s'éloigne de la pole, tandis que Monteiro le suit et que Muller dépasse son neveu Yann Ehrlacher au premier tour.



Tassi perd son avance au quatrième tour lorsqu'il commence à ralentir à cause d'un problème de bougie d'allumage, et finit par prendre sa retraite



Muller joue son tour "joker" après avoir dépassé Tassi, Monteiro lui emboîtant le pas un tour plus tard. La Honda vient d'émerger devant la Lynk & Co, mais elle était proche. De là, Monteiro creuse l'écart pour gagner devant une joyeuse foule portugaise



Alors que Muller se détache du leader, Ehrlacher se rapproche, les deux hommes étant sous la pression du vainqueur de la Course 2, Mikel Azcona



Il semble que Muller ait tenu le coup, mais il s'accroche pour mener un Lynk & Co deux à trois. Azcona termine un excellent premier week-end à Vila Real avec un quatrième succès en plus de sa victoire précédente.



Jean-Karl Vernay bat Rob Huff en duel pour la cinquième place



Néstor Girolami s'est classé septième, mais son coéquipier Esteban Guerrieri n'a pas eu de chance. Il est expulsé après une collision au premier tour Nicky Catsburg



Kevin Ceccon rembourse le Team Mulsanne pour avoir réparé son Alfa Romeo après son gros accident de qualification dimanche matin pour terminer en P13



Respects payés

Muller et Ehrlacher se partagent un podium (deuxième et troisième dans la course 3). Cependant, les deux pilotes ont dû prendre une décision difficile pour courir après qu'un membre de l'équipe soit décédé la veille de la course après être tombé malade dans le paddock. Ils rendent hommage après le podium, tandis qu'une minute de silence est observée sur la grille de départ avant la course 2.



a déclaré Monteiro :

"Dieu sait combien nous avons travaillé pour cela. L'accident d'il y a deux ans - vous n'avez pas idée des efforts que nous avons déployés pour revenir. J'ai toujours rêvé de cela, mais de le faire réellement... c'est incroyable. Je suis tellement triste pour Attila qui aurait pu avoir sa première victoire, mais quelqu'un veillait sur moi, tout comme ils étaient à l'hôpital. J'ai perdu ma concentration dans les deux derniers tours - ils ont probablement été les plus durs de ma carrière".

WTCR #RaceAtHome: Homola bat le roi Michelisz et s’installe en tête du championnat Esports WTCR IL Y A UNE HEURE

The post “Keeping it Real” : se souvenir de la WTCR of Portugal appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR C’est parti pour une soirée de course en Esports WTCR IL Y A 4 HEURES